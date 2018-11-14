Сыктывкарский арт-объект "Слон" скоро украсит Санкт-Петербург

Работой умельца А. Кривошеина сделана из металла и вести 1,5 тонны.



Над скульптурой слона Кривошеин трудился несколько месяцев. Точно размеры своего арт-объекта он до сих пор не знает. Этот слон ранее стоял в промзоне, и только недавно отправился в Санкт-Петербург, как пожелал заказчик. По задумке мастера, на спину животного должны были поставить кота с зонтиком и пса подзорной трубой. Пока неизвестно, будет ли слон одиноким или все-таки его дополнят со временем скульптурами кота и пса.



Работать с металлом Кривошеин начал 10 лет назад, и в основном занимался ковкой. Но после кованых вешалок, узоров, перилец, оградок увлекся изготовлением изделий из металлолома, которые выполняет путем сварки. Так и появились в Сыктывкаре стрекоза, улитка, кот, котопес и многие другие животные, а самым крупным носорог - символ удачи. Не все работы мастера находят свои места на улицах города, но Кривошеин не отчаивается, потому что работа ему приносит удовольствие, а с точки зрения туристической привлекательности города серия арт-объектов точно не будет лишней.