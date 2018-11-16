Второй кинофестиваль стран Арктики Arctic Open пройдет в Архангельске 6-9 декабря

Архангельская область >> Культура >> 16.11.2018

Председателями жюри  фестиваля станут известные кинематографисты РФ, Исландии, Швеции.

Жюри полнометражного игрового кино возглавит режиссер, продюсер и актер А. Агранович, генпродюсер Сахалинского  кинофестиваля "Край Света", актер "Гоголь-центра", который сыграл в спектакле "Обыкновенная история" К. Серебренникова, в дебютном фильме "Кислота" А. Горчилина, который получил  за это статуэтку "Кинотавра".

Председателем жюри в коротком метре пригласили исландского режиссера  Д. Кари (4 фильма, участие в десятках кинофестивалей,  награды в Каире, Эдинбурге, Гетеборге, Сандэнсе, Роттердаме). Критики называют Кари мастером душевных драм. Одну из его самых известных работ можно будет увидеть 9 декабря в библиотеке Добролюбова.

Работу документалистов будет оценивать шведский режиссер  Г. Брески, знакомая зрителям архангельских кинофестивалей. На фестивале "Берегиня" в 2011 г. она представляла фильм "Ночные ведьмы" о женщинах-летчицах во время войны. Еще один визит Брески в Архангельск датируется 2016 г., когда она привезла фильм "Я останавливаю время" о советском военном документалисте В. Микоше.

Всего на фестивале будет представлено 9 полнометражек, 20 короткометражек, 23 документальных фильма.





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