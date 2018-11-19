Шедевры русского искусства представили в Архангельске

Архангельская область >> Культура >> 19.11.2018

Торжественное открытие выставки Портрет семьи Русского музея Санкт-Петербурга состоялось в музее изобразительных искусств Архангельска.

Директор музейного объединения Художественная культура Русского Севера М. Миткевич рассказал, что это  долгожданное событие, поскольку последний раз подобная выставка Русского музея экспонировались 10 лет назад.

На ней представлены 35 шедевров русского искусства, в том числе работы мастеров XVIII–ХХ вв.: И. Репина, В. Боровиковского, И. Хруцкого, Ф. Толстого, К. Маковского, Н. Ге, Б. Кустодиева, Д. Жилинского, картины неизвестных художников, ранее не выставляемые.

Также экспозиция предлагает семейные портреты ранних образцов  XVIII в, портретную живопись начала ХХ в.

Куратор события, представитель Русского музея Л. Шакирова, сообщила, что главным мотивом выставки является семья в разных интерьерах, в на портретах присутствуют представители разных поколений, различные ситуации, стадии в жизни семьи.

На выставке уже побывал вместе с семьей глава Поморья И. Орлов, который  выразил благодарность кураторам, организаторам выставки за возможность ознакомиться с  шедеврами русской живописи.





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