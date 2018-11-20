53 победителя оказалось в конкурсе "Чистый Мурман"

Мурманская область >> Культура >> 20.11.2018

Итоги конкурса подвели в Министерстве природных ресурсов Мурманской области, где проходила церемония чествования и награждения победителей. На суд жюри было предоставлено 297 рисунков, проектов, которые авторы отправили на конкурс.

Жителям региона напомнили о необходимости бережно относиться к природе, попытались привлечь их внимание к проблемам загрязнения, к вопросу раздельного накопления мусора.

В конкурсе было всего 2 номинации: "Социально-экологический проект" и "Рисунок". В каждой номинации были возрастные категории от 7 до 55 лет и допноминация "Рисунок", в которой могли участвовать дети до 7 лет.

53 авторов, признанных победителями, наградили почетными дипломами, памятными призами за участие в пропаганде раздельного накопления отходов и береженого отношения к природе. Также организаторы поблагодарили всех ребят, их родителей, учителей, поддержавших желание юных художников участвовать в конкурсе, взрослых – за участие в конкурсе социально-экологических и творческих проектов "Чистый Мурман". 





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