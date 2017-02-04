Альбом "Тотьма. Осколки времени" с фотографиями города 110-летней давности собираются издать в Тотьме

Вологодская область >> Культура >> 04.02.2017

Школьники-краеведы Тотемского центра допобразования решили организовать сбор средств на публикацию не издававшихся фотографий своего города из коллекции стеклянных негативов А. Киренкова. Помогает реализовывать проект Тотемское музейное объединение.

Альбом "Тотьма. Осколки времени" будет состоять из 150 фотографий столетнего возраста. Подписи к ним сотрудники музея составят совместно со школьниками. Также альбом расскажет о личности создателя стеклянных негативов.

Директор музейного объединения А. Новоселов рассказал, что всего в фонде музея хранятся около 200 стеклянных негативов купца. Все они датированы началом XX века. Негативы постепенно портятся, на стекле появляются микротрещины, а изображения тускнеют. Фото никто не видит, и не факт, через несколько лет негативы полностью не придут в негодность. В настоящий момент негативы хранятся в музее и пока ни разу не становились частью действующей экспозиции, т. е. люди их не видели. Эту ситуацию нужно исправлять.

Книгу собираются издать в формате А5, тираж зависит от количества собранных средств. Деньги, вырученные от продажи альбома, планируют потратить на покупку мультимедиа-проектора, ноутбука и столов в учебный кабинет для юных краеведов.

На платформе Planeta.ru уже идет сбор средств на издание альбома, который будет выполнен в подарочном формате.

Справка. Купец А. Киренков был продвинутым фотолюбителем, который старался зафиксировать уездный город во всех его проявлениях. Он фотографировал панорамы, городскую повседневность, передвижной цирк, водовозы и мн. др. Издав альбом с его фотографиями у людей появится реальная возможность заглянуть в историю, потому что снимков города того периода практически не сохранилось.





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