В Культурно-выставочном центре Русского музея проходит смотр художественного творчества

Пятый региональный смотр художественного творчества преподавателей школ искусств начался сегодня в Мурманском художественном музее.



Смотр-конкурс продлится два дня. Он проводится 1 раз в 3 года и является своеобразным творческим отчетом художников-педагогов. Подобные мероприятия способствуют активизации творческой инициативы и реализации опыта. Они помогают совершенствованию мастерства преподавателей в детских школах искусств и повышению их педагогических способностей.



На выставке представлены: живопись, декоративно-прикладное искусство, графика, художественная фотография. Многообразие техник работ открывает свои возможности для самовыражения. Традиционно преобладает графика и станковая живопись. В экспозиции представлена живопись маслом, гуашью, акрилом, представлены разнообразные техники: углем, карандашом, акварелью, цветными карандашами, линогравюра, гравюра на картоне, офорт. В живописи авторы чаще пишут пейзажи, натюрморты и портреты.



А разделе декоративно-прикладного искусства представлены авторские куклы, батик, фелтинг, керамика, лоскутное шитье и гобелен.