В Каргополе открылся культурный центр

Архангельская область >> Культура >> 30.11.2018

В двухэтажном здании на 1140 кв. м. появился зал на 320 мест,  залы для кружков, творческих коллективов, раздевалки и душевые.

Каргопольский центр возводился по федеральной программе культурных объектов для малых городов. Его появление городу было необходимо. Старое здание, построенное в 19 веке, давно перестало отвечать требованиям современности, в том числе по безопасности.

Это первое культурное здание, построенное в Каргополе за век. Замдиректора центра творческой деятельности Е. Ромшина отметила, что в новом центре появится место для мужского хора, вокальной группы, народного театра, танцевального коллектива. В планах - открытие других кружков, так как здание располагает нужными площадями.

Напомним, что 9 ноября райадминистрация получила заключение об окончании строительных работ, а 12 ноября получено разрешение на ввод центра в эксплуатацию.

Культурный центр Каргополе построили на деньги из бюджета федерации. В скором времени новые Дома культуры откроются в Вилегодском и Пинежском районах.





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