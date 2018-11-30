В Каргополе открылся культурный центр

В двухэтажном здании на 1140 кв. м. появился зал на 320 мест, залы для кружков, творческих коллективов, раздевалки и душевые.



Каргопольский центр возводился по федеральной программе культурных объектов для малых городов. Его появление городу было необходимо. Старое здание, построенное в 19 веке, давно перестало отвечать требованиям современности, в том числе по безопасности.



Это первое культурное здание, построенное в Каргополе за век. Замдиректора центра творческой деятельности Е. Ромшина отметила, что в новом центре появится место для мужского хора, вокальной группы, народного театра, танцевального коллектива. В планах - открытие других кружков, так как здание располагает нужными площадями.



Напомним, что 9 ноября райадминистрация получила заключение об окончании строительных работ, а 12 ноября получено разрешение на ввод центра в эксплуатацию.



Культурный центр Каргополе построили на деньги из бюджета федерации. В скором времени новые Дома культуры откроются в Вилегодском и Пинежском районах.