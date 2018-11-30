Памятник Н. Лаверову откроют в Архангельске

Архангельская область >> Культура >> 30.11.2018

На заседании комиссии по гортопонимике в Архангельске принято решение об установке памятника Н.  Лаверову - местному уроженцу, выдающемуся геологу, 25 лет возглавлявшему Ломоносовский фонд. Эскиз для памятника выберут по результатам творческого открытого конкурса.

По предварительным данным, мемориальное место будет на перекрестке пр. Троицкий и ул. Суворова. Бронзовый памятник  высотой в 1,5 человеческих роста – это единственное, что пока известно об его особенностях. Дальше все будет зависеть от представленных на конкурсе эскизов и победителя тендера.

Памятник академику может получить большое культурное, воспитательное значение, так как этот человек всю жизнь посвятил науке, работая в интересах Родины. Лаверов - пример патриотизма, он вызывает уважение  за серьезный подход с профессии. Об этом сообщил главный архитектор Архангельска А. Юницына.

Членами комиссии по топонимике идея установки памятника Н. Лаверову была поддержана единогласно. Далее вопрос планируется вынести на сессию гордумы.





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