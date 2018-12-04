Объявлен конкурс СМИ "Золотое перо НАО"
Участие в творческом соревновании могут авторы, коллективы редакций. Итоги подведут в январе 2019 г.
На конкурс можно предлагать авторские работы журналистов, вышедшие в СМИ не раньше 1 января 2018 г. Также принимаются статьи от внештатных корреспондентов, которые работают с региональной прессой.
Лучших определят по категориям: "Творческий проект", "Репортаж - король журналистики", "К Году оленеводства в НАО", "К Году волонтера в России". Заявки может подавать работник радио, ТВ, интернет-издания, печатного издания. Отдельную номинацию учреждали для телевизионных операторов, фоторепортеров - "Объектив мастера". Спецноминация "Лучший очерк о ветеранах НАО" в этом году будет присуждена за работы по теме "Твои люди, округ!", "На защите прав человека". Победителей поощрит Департамент здравоохранения НАО с Уполномоченным по правам человека в НАО.
Золотое перо" проводит аппарат Администрации округа для формирования качественной информсреды, укрепления престижа профессий СМИ.
Конкурс проводится в рамках госпрограмм.
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