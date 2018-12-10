Фестиваль комиксов "Поларкон-2018" завершился в Мурманске

Фестиваль фантастики, косплея и комиксов "Поларкон-2018" пошел в столице Заполярья. В "Лапландии" два дня собрались молодые люди в ярких необычных костюмах.



В этом году на мероприятие приехали гости из Санкт-Петербурга, других городов, которые не первый год принимают участие в таких красочных событиях. Она высоко оценили подготовку мурманского фестиваля. Среди гостей был и известный автор комиксов Ф. Нечитайло, который пообщался со зрителями в рамках автограф-сессии.



В рамках фестиваля проводились конкурсы Cover Dance, косплея, игровые турниры, аукционы, мастер-классы, кинопоказы, квесты, участники соревновались в настольных играх. С молотка ушли лимитированные шелкографии Н. Кауна и Н. Расолько. Участники много общались и фотографировались на фоне друг друга, а также скупали интересные сувениры и вещицы ручной работы.



Справка. Ф. Нечитайло – мультипликатор, комиксист из Ростова. Владеет несколькими каналами на YouTube, является автором мультсериала "Бесит" из 13 выпусков, в которых высмеиваются проблемы общества.