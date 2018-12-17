В Архангельске открылась выставка поморского судостроения
В Северном морском музее можно посетить экспозицию А. Белова "Первое Адмиралтейство". Выставка завершает год 325-летия российского судостроения в музее. В регионе судостроением занимались более 1 тыс. лет, но на новый уровень его вывел только Петр Великий.
На выставке предлагают отбить склянку в рынду, вязать морские узлы, мерить форму морских офицеров и в мельчайших подробностях рассматривать модели судов: коча, фрегата, брига, линейного корабля, ледокольных пароходов "Таймыр", "Георий Седов", "Александр Сибиряков", грузового теплохода "Волгалес".
Все модели сделаны вручную. Их создавали судомоделисты от Москвы до Феодосии, и большая часть построена в конце 1980-ых г., когда Северный морской музей купил много моделей. Самая юная - копия "Георгия Седова" - сделана десть лет назад. В том виде, в котором предлагается посмотреть на модели судов, в Архангельске не предлагает сделать ни один музей.
Экспозиция будет интересная людям разного возраста и профессии, для желающих сделать селфи есть специальные фотозоны.
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