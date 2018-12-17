Организаторы ХI международного кинофестиваля "Северный Характер" не могут найти победителя

Организаторы кинофестиваля потеряли авторов фильма "24 снега", которым нужно вручить Гран-при. Победители не указали в заявке телефон для обратной связи.



Президент кинофестиваля С. Солдатова рассказала, что первый конкурсный пока состоялся прямо на улице, в зимнем кинотеатре. В нем зрители увидели завораживающие картинки якутской зимы, поэтому фильм сразу влюбил в себя зрителей и жюри.



По итогам фестиваля якутский фильм признан лучшим единогласно, хотя у него был 81 конкурент. Также он победил в номинации "Лучшая операторская работа". Вручить награды победителям так и не смогли. Организаторы обратились в СМИ Якутии с просьбой найти обладателей Гран-при - режиссера М. Барынина, операторов С. Аманатова, Ю. Бережнова, М. Кардашевского, звукорежиссера И. Сивцева.



Документальный фильм якутских авторов рассказывает о коневоде, живущем в невыносимых условиях, далеко от населенных пунктов, проводит много времени вдали от семьи и чувствует себя чужим в родном доме.



Фильм уже получил 8 наград на разных фестивалях.