Организаторы ХI международного кинофестиваля "Северный Характер" не могут найти победителя

Мурманская область >> Культура >> 17.12.2018

Организаторы кинофестиваля потеряли авторов фильма "24 снега", которым нужно вручить Гран-при. Победители не указали в заявке телефон для обратной связи.

Президент кинофестиваля С. Солдатова рассказала, что первый конкурсный пока состоялся прямо на улице, в зимнем кинотеатре. В нем зрители увидели завораживающие картинки якутской зимы, поэтому фильм сразу влюбил в себя зрителей и жюри.

По итогам фестиваля якутский фильм признан лучшим  единогласно, хотя у него был 81 конкурент. Также он победил в номинации "Лучшая операторская работа". Вручить награды победителям так и не смогли. Организаторы  обратились в СМИ Якутии с просьбой найти обладателей Гран-при - режиссера М. Барынина, операторов С. Аманатова, Ю. Бережнова, М. Кардашевского, звукорежиссера И. Сивцева.

Документальный фильм якутских авторов рассказывает о коневоде, живущем в невыносимых условиях, далеко от населенных пунктов, проводит много времени вдали от семьи и чувствует себя чужим в родном доме. 

Фильм уже получил 8 наград на разных фестивалях. 





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