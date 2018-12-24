Сыктывкарский фотограф А. Штепа завоевала золото International Photo Salon Numismatics Awards 2018

Республика Коми >> Культура >> 24.12.2018

Снимком-победителем выбрали фотографию из серии "Божки", созданной 8 лет назад.

А. Штепа завоевала золотую медаль международного конкурса. Фотохудожники из общества Creative Union Photoart присудили ей награду за снимок из серии "Божки". Эта же серия фотографий участвовала во многих других конкурсах, стала лауреатом конкурса "Полярная перспектива".

Выставка фотографий Анжелики этой серии проходила и в Сыктывкаре в 2014 г. под названием "5 моих снов". В 2010 г. сыктывкарка также победила в одной номинаций премии "Лучший фотограф".

Справка. Конкурс International Photo Salon Numismatics Awards проходит под патронажем Международной федерации фотоискусства и Американского общества фотографов несколько лет. В 2018 г. в нем принимали участие фотографы из Франции, КНР, Австралии и других стран, которые соревновались в номинациях: "Открытая монохромная", "Ребенок", "Открытая цветная", "Природа" и "Портрет". А. Штепа получила "золото" за фото "Источник" в номинации "Портрет", о чем сообщила на своих страницах в соцсетях.





Рекомендуем по теме:

Директор школы с. Ома стал лауреатом Всероссийского конкурса "Директор школы"

Архангельская группа "Неизвестный композитор" стала номинантом премии Russian World Music Awards.

На "Севмаше" прошла церемония закладки атомного подводного крейсера проекта "Ясень-М"

В Сыктывкаре завершился чемпионат по плаванию Северо-Западного федерального округа

Работа апатитского фотографа вошла в шорт-лист претендентов на награду за достижения в просветительстве

Вологодская область стала лучшим экологическим местом для отдыха в России


В Северодвинске пройдет кинофестиваль Arctic open

2 тонны незаконно выловленной рыбы обнаружено на борту научно-экспедиционного судна

Игровые автоматы онлайн казино NetGame и 777 Оригинал

В Коми обсудят региональную стратегию "нулевого травматизма"

109 малочисленных школ Коми продолжат работу в 2019 г.

В Сыктывкаре прошел открытый чемпионат и первенство Коми по кикбоксингу

Вологодчина выбирает бюджет развития
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета