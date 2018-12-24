Сыктывкарский фотограф А. Штепа завоевала золото International Photo Salon Numismatics Awards 2018

Снимком-победителем выбрали фотографию из серии "Божки", созданной 8 лет назад.



А. Штепа завоевала золотую медаль международного конкурса. Фотохудожники из общества Creative Union Photoart присудили ей награду за снимок из серии "Божки". Эта же серия фотографий участвовала во многих других конкурсах, стала лауреатом конкурса "Полярная перспектива".



Выставка фотографий Анжелики этой серии проходила и в Сыктывкаре в 2014 г. под названием "5 моих снов". В 2010 г. сыктывкарка также победила в одной номинаций премии "Лучший фотограф".



Справка. Конкурс International Photo Salon Numismatics Awards проходит под патронажем Международной федерации фотоискусства и Американского общества фотографов несколько лет. В 2018 г. в нем принимали участие фотографы из Франции, КНР, Австралии и других стран, которые соревновались в номинациях: "Открытая монохромная", "Ребенок", "Открытая цветная", "Природа" и "Портрет". А. Штепа получила "золото" за фото "Источник" в номинации "Портрет", о чем сообщила на своих страницах в соцсетях.