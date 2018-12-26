В кандалакшском кинотеатре к Новому году откроется новый зал

Глава города М. Павлов рассказал, что жителей Кандалакши ждет подарок под Новый год – новый современный кинозал. Оборудование современное, в том числе лазерный проектор, который в Мурманской области есть только в одном кинотеатре столицы Заполярья. В зале будет 90 мест, все мягкие и удобные. На стенах, потолке будет шумоизоляция, позволяющая настроить более качественный звук.



Реконструкция зала, покупка техники стали возможны благодаря субсидии от Фонда Кино в 5 млн руб. и бюджетных средств – 2 млн руб. Часть работ безвозмездно выполнена городскими бизнесменами. В регионе за субсидию пришлось долго бороться, в результате удача улыбнулась только кинотеатрам Ковдора и Кандалакши.



Новый зал можно будет оценить уже 29 декабря в кинотеатре "Нива".



Справка. Кинотеатр Кандалакши вошел в число двухсот кинозалов России в небольших городах с населением до 500 тыс. человек, вошедших в список получателей субсидий. Эта материальная поддержка выделялась только на строительство новых кинозалов, остальное пришлось закупать на деньги городской казны.