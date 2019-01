В Гостиных дворах Мурманска открылось музыкальное кафе

В музыкальном кафе, которое открылось сегодня и проработает до 7 января, каждый день будут проводиться концерты. Начало каждого в 16:00. Сегодня в музейном комплексе со спецпрограммой для Нового года выступила кавер-группа Be Happy. Для программы New Year Special исполнители отобрали лучшие мировые новогодние хиты.



Завтра в "Гостинках" состоится выступление группы "Степанова и оркестр" - коллектива актрисы местного драмтеатра М. Степановой, которая исполнит классические песни советской эстрады в джазовой обработке.



4 января состоится концерт So Rockin`Blues Band со свежим взглядом на блюзовые хиты; 5 января - новогодний джем-сейшн участников джаз-мастерской Т. Дорофеева; 6 января - концерт местной хоровой капеллы под руководством профессора Санкт-Петербургской госконсерватории им. Римского-Корсакова, заслуженного деятеля искусств России В. Максимков, дирижера-хормейстера Л. Булгаковой и концертмейстера Н. Кириченко.



7 января пройдет концерт памяти певицы Е. Кэссиди, прославившейся интерпретациями блюзовых, джазовых, кантри -, поп-хитов. Трибьют певицы подготовила группа EnjoyPartyBand.