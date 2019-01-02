В Гостиных дворах Мурманска открылось музыкальное кафе

Мурманская область >> Культура >> 02.01.2019

В музыкальном кафе, которое открылось сегодня и проработает до 7 января, каждый день будут проводиться концерты. Начало каждого в 16:00. Сегодня в музейном комплексе со спецпрограммой для Нового года выступила кавер-группа Be Happy. Для программы New Year Special исполнители отобрали лучшие мировые новогодние хиты.

Завтра в "Гостинках" состоится выступление группы "Степанова и оркестр" - коллектива актрисы местного драмтеатра М. Степановой, которая исполнит классические песни советской эстрады в джазовой обработке.

4 января состоится концерт So Rockin`Blues Band со свежим взглядом на блюзовые хиты; 5 января - новогодний джем-сейшн участников джаз-мастерской Т. Дорофеева; 6 января - концерт местной хоровой капеллы под руководством профессора Санкт-Петербургской госконсерватории им. Римского-Корсакова, заслуженного деятеля искусств России В. Максимков, дирижера-хормейстера Л. Булгаковой и концертмейстера Н. Кириченко.

7 января пройдет концерт памяти певицы Е. Кэссиди, прославившейся интерпретациями блюзовых, джазовых, кантри -, поп-хитов. Трибьют певицы подготовила группа EnjoyPartyBand.





Рекомендуем по теме:

На Солнечной горке Мурманска 11 января пройдет торжественная встреча рассвета

Новый год в Череповце встретят на 4 площадках

Дополнительные поезда соединят Санкт-Петербурга, Череповец и Вологду

В январе в Кировск из Великого Устюга приедет Дед Мороз

6 тыс. зрителей посетили Гаврилинский фестиваль

Сыктывкар 12 июня будет праздновать сразу два события - День России и День города


Проекты НАО участвуют в конкурсе лучших практик "Лучшая муниципальная практика"

Объявлен конкурс СМИ "Золотое перо НАО"

Начал работу виртуальный "Музей незатопленных историй Белого озера"

Бригада транспортной авиации Вологды в 2018 г. перевезла 380 пациентов

В Сысолу выпустят 500 тыс. мальков сига

Возможности развития транспортной инфраструктуры обсудили в Ненецком округе

Школьникам Мурманска провели экскурсию на питомник спортивных хаски "Улыбка Аляски"
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета