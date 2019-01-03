Год театра в Вологде начался со спектаклей для детей

Театры Вологды презентуют спектакли для детей в дни зимних каникул. Маленькие вологжане каждый день встречаются с любимыми сказочными персонажами.



Для детей от 3 лет идет спектакль по сказке С. Михалкова "Зайка-зазнайка". С его героями дети могут встречаться до 6 января.



Для самых маленьких деток 1 - 3 лет подготовлен игровой спектакль "Ладушки", который можно увидеть до 8 января в кукольном театре "Теремок".



Вологодский драмтеатр подготовил постановки для ребят постарше - "Пеппи Длинный чулок", "Там, на неведомых дорожках" и "День рождения Снегурочки", которые можно увидеть до 5 января.



Также с сегодняшнего дня музей Семенково показывает сказочную программу "Встреча с чудесами". Игры и мастер-классы, чаепития и выставки ожидают горожан в Вологодской слободе, а для жителей Заречья подготовили интерактивные программы в парке Ветеранов.



В каждом микрорайоне Вологды празднования Нового года сегодня возобновилось. Людям дали два дня передышки после новогодней ночи, а теперь до конца рождества для вологжан подготовили интересные мероприятия на пл. Революции, в Вологодской слободе, музее Семенково и других городских площадках.



