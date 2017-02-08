Норвежцы и россияне будут вспоминать историю освобождения Севера с помощью кино

10 февраля в норвежском Варде откроется кинофестиваль "Северный Характер. Уроки истории", посвященный патриотическому кино.



Проект был создан в 2016 г. по инициативе российско-норвежской экспертной группы, которая занималась изучением партизанской борьбы с фашизмом в северных регионах в период 1941-1944 гг. прошлого века.



Сенатор И. Чернышенко, один из представителей группы, заявил, что серьёзные проблемы, которые сейчас наблюдаются на мировой арене, осложняют отношения между государствами, но это не значит, что нужно забывать о своей совместной истории. Память об освобождении Заполярья - тема, сближающая Россию и Норвегию.



Цель кинофестиваля - распространение знаний об истории и популяризация внутреннего военно-патриотического и образовательного туризма в северных регионах России и Норвегии.



Организаторы культурного события: правительство Мурманской области, губернское собрание Финмарка, фестиваль "Северный Характер", музей и администрация Варде, Мурманское отделение РГО, телеканал "ТВ-21", Коларктик, АНО "Щит", Норвежский Баренц секретариат.



Жители Варде могут оценить фильмы из коллекции кинофестиваля "Северный Характер", который приводится в Мурманске: документальные работы Г. Брески "Серое одеяло с вышитыми цветами" и "Ночные ведьмы" (Швеция).



Организаторы выбрали для показа ленты норвежских и российских кинематографистов. Также будет представлен художественный фильм 1974 г. "Под каменным небом". Этот фильм сняли к 30 годовщине освобождения Финнмарка, но он почти не известен публике. Кинофестиваль даст возможность вспомнить трагические и славные страницы истории двух государств. Организаторы считают, что это в доступной форме даст зрителям возможность восполнить пробелы в знании истории собственной страны как в Норвегии, так и в России.











