Фестиваль малых театральных форм "Зимний калейдоскоп" прошел в Вологде

Открытый фестиваль "Зимний калейдоскоп" проходил в Вологде 5 - 8 января в МЦ "ГОР. СОМ 35". Событие стало первым в программе мероприятий, организованных в городе в рамках Года театра.



В рамках фестиваля состоялся мастер-класс, посвященный слову и его роли на сцене и в жизни. Участники вставали в полукруг и выполняли упражнения на дыхание, речевое движение голоса, диапазон. Актеру нужно полностью выкладываться на сцене, а это требует много энергии и сил. Мастер-класс помог понять, как сделать это максимально эффективно для себя и зрителей.



Обучала вологжан правильной артикуляции и голосовым приемам педагог-театрал Т. Слинкина, занимающаяся театральным искусством 36 лет.



Также на фестивале проводились и другие мастер-классы, на которых мастера делились тонкостями актерского мастерства, рассказывали о работе режиссеров и сценаристов.



Еще одним событием фестиваля стали постановки творческих коллективов Вологды, на которых юные театралы показали сценку "Лекарство от жадности" о потреблении и меркантильности в обществе.