Театр оперы и балета Коми продолжи серию симфонических концертов

Республика Коми >> Культура >> 12.01.2019

Новая программа для 61-го сезона Театра оперы и балета РК стартует 26 января с "Реквиема" В. Моцарта и "Прощальной симфонии" Й. Гайдна. Концерт посвящен памяти Н. Масановой, главного хормейстера театра. Это будет первый симфонический концерт из нескольких десятков, запланированных на этот год, но его очень ждут поклонники классической музыки.

Н. Масанова была блестящим организатором и просветителем. С ней связаны самые яркие моменты в жизни театра. 36 лет она руководила хором, выступила хормейстером и постановщиком в 50 спектаклях. Благодаря ее работе много талантливой молодежи получило путевку в жизнь.

Участниками новой концертной программы будут артисты хора и оркестра театра, а также хор Колледжа искусств с солистами О. Сосновской (сопрано), Г. Петровой (меццо-сопрано), Б. Калашниковым (тенор), А. Петровым (бас-баритон). Хормейстеры – О. Рочева, А. Швецова, дирижер – А. Максутов.

По традиции вести концерт предложено М. Герцману, который умеет погрузить публику в музыкальную атмосферу, раскрывающую образный мир композитора.





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