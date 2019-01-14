В Северодвинске состоялся концерт ансамбля бального танца "Эос"

В Северодвинске выступили артисты ансамбля бального танца "Эос". Они представили новогоднюю программу, которая была дополнена вокальными номерами. Выступление состоялось в Доме корабелов с участием ведущих солистов А. Скрипова и А. Павловской и самых юных артистов, которые только начинают осваивать бальные танцы.



В каждом номере был заложен смысл, история, эмоции. Артисты показали зрителям мысли с помощью движений и пластики.

Новогодний концерт длился 2 часа, за время которых зрители погрузились в царство музыки, танца и песни. Руководитель коллектива, заслуженный работник культуры Н. Витковская, призналась, что старается делать номера такими, как постановки в театре, с продуманными образами, величавой плавностью движений, головокружительными поддержками. Артисты должны представлять номер так, чтобы было понятно, что это – любовная драма, трагедия или праздник.



Особенно порадовали зрителей дети, которых представили ведущие солисты "Эоса". Воспитанники студии бального танца заслужили не меньше аплодисментов, чем их старшие товарищи за попытку выглядеть на сцене уверенно и элегантно.

