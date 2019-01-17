Всероссийский конкурс исполнительского искусства детей и юношества им. Г. Свиридова пройдет в Петрозаводске
Заявки на участие поступили от вокалистов и музыкантов Карелии, Пскова, Калуги, Оренбурга, Санкт-Петербурга.
25 - 27 января в столице Карелии пройдет второй Всероссийский конкурс исполнительского искусства им. Г. Свиридова для детей и юношества. Мероприятие в статусе всероссийского проведут всего второй раз, а до этого он существовал как региональный фестиваль исполнительского искусства для детей. Это возможность продемонстрировать широкой публике свои таланты, получить опыт выступления перед профессионалами.
Более 100 участников будут соревноваться в категориях: "Фортепиано", "Академический вокал", "Струнные инструменты" и "Свиридовские искорки". В программе каждого музыканта должно звучать произведение Г. Свиридова или другого русского композитора и 2 произведения на выбор конкурсанта. В конкурсной программе традиционно будет звучать музыка разных жанров и эпох. Победители получат подарки и призы.
Жюри конкурса будет состоять из преподавателей музыкальных учебных заведений г. Петрозаводск. Торжественное открытие и прослушивания пройдут в музколледже им. К. Раутио.
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