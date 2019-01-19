Музей "Малые Корелы" готовится к 55-летию

В 2019 г. музею исполнится 55 лет. С момента открытия в нем побывали 5,6 млн человек.



Сейчас сотрудники музея под открытым небом находятся в ожидании 6-миллионного туриста. По подсчетам, он должен посетить "Малые Корелы" под Новый год 2020/2021 гг. или на Масленицу 2021 г. Многое зависит от активности местных жителей. Так как музей посещают в основном по выходным и праздникам, скорее всего, и юбилейный посетитель побывает здесь в праздники. Директор музея С. Рубцов рассказал, что 6-миллионному гостю музей сделает подарок.



Напомним, что "Малые Корелы" внесены в список объектов культурного и исторического наследия общероссийского значения, Госсвод ценных объектов культурного наследия России.



Точная дата празднования 55-летия основания музея - 17 июля. С 1964 г. "Малые Корелы" стали крупным музеем, где архитектурная и ландшафтная экспозиция состоит из Каргопольско-Онежского, Пинежского, Двинского, Мезенского секторов, объединяет 86 объектов. В его состав входят Усадьба М. Куницыной, Дом коммерческого собрания в Архангельске, храмовый комплекс с. Ненокса, Никольская церковь с. Лявля.