НАО отметит 520-летие Пустозерска

В 2019 юбилейный год музей-заповедник Пустозерск наметил ряд мероприятий в честь первого русского города в Заполярье.



В Кирове весной стартует выездная выставка, которая расскажет о Пустозерске, ставшем памятником археологии федерального значения, его развитии, раскопках, турмаршрутах, паломничестве.



В рамках майской акции "Ночь в музее" проведут игру "Как добраться до Пустозерска", экскурсии и выставки одного дня.



Летом в Пустозерске откроется волонтерский лагерь, а его добровольцы примут участие в уборке территории поселения, обустройстве Большой пустозерской тропы. В рамках еще одного проекта "Аввакумовы пёнышки" проведут ремонт памятного знака в месте сожжения пустозерских узников. Памятник очистят, заменят основание, покроют консервирующим составом.



Также продолжит работу Культурный код Пустозерска - проект развития туристического направления. Он призван вовлечь жителей с. Тельвиска и д. Устье в развитие туринфраструктуры.



Напомним, что Пустозерск был расположен недалеко от Нарьян-Мара. Он основан в 1499 г. по указу Ивана III.