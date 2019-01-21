НАО отметит 520-летие Пустозерска

Ненецкий автономный округ >> Культура >> 21.01.2019

В 2019 юбилейный год музей-заповедник Пустозерск наметил ряд мероприятий в честь первого русского города в Заполярье.

В Кирове весной стартует выездная выставка, которая расскажет о Пустозерске, ставшем памятником археологии федерального значения, его развитии, раскопках, турмаршрутах, паломничестве.

В рамках майской акции "Ночь в музее" проведут игру "Как добраться до Пустозерска", экскурсии и выставки одного дня.

Летом в Пустозерске откроется волонтерский лагерь, а его добровольцы примут участие в уборке территории поселения, обустройстве Большой пустозерской тропы. В рамках еще одного проекта "Аввакумовы пёнышки" проведут ремонт памятного знака в месте сожжения пустозерских узников. Памятник очистят, заменят основание, покроют консервирующим составом.

Также продолжит работу Культурный код Пустозерска - проект развития туристического направления. Он призван вовлечь жителей с. Тельвиска и д. Устье в развитие туринфраструктуры.

Напомним, что Пустозерск был расположен недалеко от Нарьян-Мара. Он основан в 1499 г. по указу Ивана III.





Рекомендуем по теме:

Музей-заповедник "Пустозерск" открыл 3 экскурсионных маршрута

2,8 млн руб. пойдет на "оживление" исчезнувшего города в НАО

В Мурманском краеведческом музее открылась выставка "Древние остроги Арктики"

"ЛУКОЙЛ" планирует реализовать предпроект "Пустозерск-2018"

В "Ночь искусств" в Петрозаводске пройдут около 80 мероприятий

Всемирный день снега отметят в Кировске


Сыктывкарский фотограф А. Штепа завоевала золото International Photo Salon Numismatics Awards 2018

В Череповце открылась новая спортплощадка

НКО Ненецкого округа получили дополнительно 2,5 млн руб. субсидий

В НАО против сибирской язвы привили 150,5 тыс. северных оленей

В кандалакшском кинотеатре к Новому году откроется новый зал

Фестиваль "Снеголед" попал в топ-200 лучших мероприятий России

Как выбрать сильное онлайн казино
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета