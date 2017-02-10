В Архангельском театре драмы поставят "Слона" 1932 г.
В Архангельском театре драмы главным событием весны станет премьера комедии эпохи перемен "Слон". Театралы смогут насладиться великолепной актерской игрой, лихим народным юмором и глубоким философским смыслом.
Пьеса "Слон" была написана в 1932 г. драматургом А. Копковым, но автору так и не посчастливилось увидеть ее на сцене. Ее запретили буквально сразу после выхода по причине антиколлективисткой и воспевающей золотого тельца, направленности. На тот момент цензоры были слишком строгие и даже в безобидных произведениях видели антисоветский подтекст. Но сегодня пьеса о деньгах, которые свалились как снег на голову, воспринимается хорошо, а в северных регионах люди всегда любили пошутить и посмеяться.
Действие спектакля происходит в начале 30-х г прошлого века. Колхоз облетела потрясающая новость – крестьянин обнаружил клад в виде золотого слона. Что делать в такой ситуации, как его делить и масса других вопросов сотрясают скромных работников села.
Режиссер И. Меркулов, рассказал, что пьесу можно назвать комедией народного типа. Ей уже 90 лет, поэтому время наложило свой отпечаток. Теперь к смешным ситуациям добавляется философское осмысление и острота. Если на некоторые детали автор в свое время не акцентировал внимание, то теперь есть смысл это сделать, в результате чего появляется странный юмор и смех, с немного грустным оттенком.
Спектакль постарались сделать так, чтобы не было понятно, о какой эпохе идет речь, и это даже несмотря на то, что в качестве декораций используются атрибуты Первых пятилеток, соответствующая музыка и картины.
Сцену выстроили как в древнегреческом театре, что поддерживает основную идею продемонстрировать публике "жизнь человеческого духа", как когда-то говорил Станиславский.
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