Камерный театр Вологды переедет на ул. Мира к лету

Вологодская область >> Культура >> 25.01.2019

Вологодский Камерный театр проведет ремонтные работы здания на ул. Мира, куда намеревается переехать ближайшим летом. Средства из казны города на это выделяться не будут, так как театр предпочел модернизировать здание за свой сечет и на деньги благотворителей и спонсоров. Переговоры уже ведутся.

Сейчас помещения в здании театра непригодны для работы. Там протекает крыша, вздуты полы, обветшали стены. Также нужно полностью переделать и обустроить входную часть театра.

Я. Рубин, худрук театра, рассказал, что ремонтные работы согласуют с Комитетом по охране объектов культурного наследия. Сейчас театр больше напоминает пережиток прошлого, а должен стать привлекательным театральным пространством. Сейчас труппа временно занимает здание на ул. Ленина, но его выставят на продажу в апреле, поэтому театру нужно срочно делать ремонт в здании на ул. Мира.

К новому театральному сезону новое помещение должно быть готово к приему зрителей, а труппа порадует почитателей театра новыми постановками.





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