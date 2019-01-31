В Мурманске стартовал прием заявок на участие в IX Международном фестивале театров кукол

Мурманская область >> Культура >> 31.01.2019

В этом году в Мурманске в очередной раз состоится  Международный фестиваль кукольных театров Баренцева региона. Он будет девятым по счету и состоялся 14 - 18 сентября. В городе стартовал прием заявок на участие, который продлится до 1 апреля.

Этот фестиваль – возможность заявить о себе, найти свою публику, выслушать мнение театральных критиков, которые будут приглашены на мероприятие в качестве жюри. Мурманск посетят специалисты театрального дела, которые проведут мастер-классы.

В этом году планируется показать 15 спектаклей для людей разного возраста. Зрителей, которые их увидят, будет не менее 3 тыс.

Фестиваль пройдет на сценах областного кукольного театра,  детской театральной школы и областной детско-юношеской библиотеки.

Справка. Символом фестиваля является полярная сова – яркий представитель севера. География фестиваля охватывает страны Баренцева региона. Мероприятие проводится с 1999 г. и заранее не известно, где будет проходить следующий фестиваль. Об этом становится известно только во время проведения последнего.





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