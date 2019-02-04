Презентация сборника рассказов "Северный Плутарх" состоялась в Ухте

Республика Коми >> Культура >> 04.02.2019

В Ухте презентовали сборник художественно-исторических рассказов, повествующих о самых нестандартных людях Коми. Писатель Г. Спичак свою книгу назвал "Северный Плутарх", делая отсылку к трудам древнегреческого мыслителя и к работе "Новейший Плутарх", над которым работали Л. Андреев и Д. Альшиц, пока были во Владимирском Централе.

Презентация прошла в Центральной библиотеке Ухты.

Среди людей с интересной судьбой, о которых рассказывается в книге, курьер, отвозивший в Петербург прядуновскую нефть, портниха, которая была знакома с В. Зайцевым и К. Диором, бомбист-эсэр, работавший учителем в селе. И таких героев в книге около сотни. Все они – люди разных столетий, какие-то списаны с конкретных людей, какие-то - собирательные образы.

На компоновку рассказов в книгу писателю понадобилось 1,5 года, а материал копился десятилетиями. Спичак сотрудничал с историками, а часть рассказов основывается на его личных воспоминаниях.

Книга "Северный Плутарх" напоминает важность бытовой истории, сохранения памяти о людях, а также о мелочах, способных передать атмосферу целой эпохи не хуже войн и побед.

Книга вышла тиражом в 700 шт.





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