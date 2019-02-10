Нацмузей перенес сыктывкарцев в старинную коми деревню

В отделе этнографии Нацмузея Коми прошла первая в 2019 г. акция "Т?в. Зима в деревне!". На нее пригласили людей, желавших познакомиться с культурой и традициями коми деревни.



В деревне был обычный день из 2-х свадеб. Внимание гостей привлекли головные уборы Ижемских невест, у которых твердая основа из бересты, обшитая красным сукном. Головной убор украшен узорами и жемчугом, поэтому дорогой и передаваемый по наследству.



Также гостям дня в деревне показали, как правильно взять и ткать пояса деревянным ножом, выбирать узоры для украшения.



Далее гостей провели в коми баню, которая являлась важным местом для здешних людей. В банях проводились роды, здесь люди поддерживали гигиену и поправляли здоровье. По поверьям, в бане витает банный дух, следящий за порядком. С ним нельзя оставлять детей, потому что он может подменить ребенка или забрать его к себе. По этой причине банного духа старались не злить - не приходить мыться слишком поздно и не ругались в бане.



Гостям рассказали и показали еще много интересного и пригласили на следующий "день в деревне".