В Верещагинской библиотеке открылась фотовыставка "Уникальный стиль жизни деревни Аинокура"

В Вологде открылась необычная фотовыставка, посвященная деревне. Автором экспозиции стала путешественник и журналист из Москвы Н. Ушакова.



В России продолжается Год Японии, который не совпадает с календарным, а завершением этого года стала эта выставка. Японцы считают, что деревня Аинокура очень необычна по архитектуре: дома напоминают русские избы, а двускатные крыши способны выдержать много снега. В рамках фотовыставки Н. Ушакова проведет экскурсии и 2 лекции о японской культуре.



Лекции намечены на 15 февраля, 11 марта. Н. Ушакова расскажет об удивительной деревне и ее сходстве с русским с. Ненокса в Архангельской области.



Экспозиция работает на первом этаже Верещагинской библиотеки до 11 марта. Посетить ее можно бесплатно.



Справка. Д. Аинокура в 1995 г. вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ней главной ценностью являются старинные дома из дерева, самому строму из которых более 400 лет. Здесь до сих пор живут люди и присутствует дух новогодних сказок, а местные жители считают, что в их деревне можно снимать фильмы даже без декораций.