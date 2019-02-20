В Архангельске состоится режиссерская лаборатория "Рыбный обоз"
Начался прием заявок на режиссерскую лабораторию, которая пройдет в Архангельском драмтеатре 3-9 июня. На ней режиссеры могут предложить свои эскизы.
Эскизы спектаклей должны быть по произведениям Ф. Абрамова, так как в этом году лабораторию решили посвятить юбилею писателя в 2020 г. К этому году должны быть представлены готовые спектакли по его произведениям.
По результатам лаборатории будет выбран один лучший эскиз, который возьмут за основу постановки в театре драмы им. М. Ломоносова. Заявки на конкурс могут присылать только профессиональные режиссеры или студенты-дипломники.
Подобной практике поиска новых материалов всего год. В 2018 г. драматический театр впервые решил прибегнуть к конкурсу эскизов. Новинка оказалась эффективной, а участники 2 недели работали с актерами театра, представив в результате 4 эскиза. Один был по "Трем сестрам", из него и сделали полноценный спектакль, премьера которого пройдет 23-24 марта, и тогда зрители смогут оценить, насколько удачным оказался выбор эскиза.
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