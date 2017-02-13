В Петрозаводске пытаются спасти деревянный дом - объект культурного наследия

В столице Карелии продолжаются ожесточенные споры по поводу здания бывшей детской поликлиники – старейшего дома в центре Петрозаводска. Многие склоняются к мнению, что исторический объект нужно реконструировать, другие говорят, что это нерентабельно. Уничтожить строение не могут, потому что оно имеет статус памятника архитектуры, а на реконструкцию денег нет.



Здание деревянное и было построено еще 30-е годы прошлого века. Оно выстояло и во время войны, и в оккупации, и во время освобождения города. После войны здание использовалось различными организациями, но с 60-ых годов здесь обосновалась поликлиника для детей.



Но дерево - материал ненадежный, поэтому строение, сначала перестало соответствовать нормам медучреждения, а потом его пришлось покинуть, и поликлиника получила новое здание. Заброшенный дом быстро стал ветшать, но никто поддержанием заниматься не хотел, несмотря на то, что это был объект культурного наследия региона. Здание с тех пор несколько раз горело, а в 2013 г собственник принял решение о его сносе и преступил к действиям. Власти города быстро отреагировали на произвол и остановили работы, но к этому времени часть здания уже была разрушена.



Будущее деревянной постройки до сих пор не определено. Здесь предлагали построить жилой дом, но статус не позволяет разрушить старое здание. Опросы местных СМИ показали, что большинство людей уверены, что восстановить здание уже не удастся, а если и найдется богатый спонсор, то в реконструкцию придется вложить столько денег, сколько в строительство нового современного здания.



В 2016 г. нашелся инвертор, который представил проект частичного восстановления здания. Этот документ рассматривался научно-экспертным советом два раза, и в итоге проект отклонили, потому что он предусматривал создание только внешнего фасада здания. Инвестор отозвал свое предложение, и сейчас рассматриваются планы проведения реставрационных работ, а после здание восстановят в историческом виде.