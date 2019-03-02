В музее Кондпожского края открылась выставка-продажа "Весенний подарок"

Республика Карелия >> Культура >> 02.03.2019

Цель открывшейся выставки - сбор средств от реализации художественных работ для восстановления сгоревшей Успенской церкви.

Благотворительная выставка-продажа представляет картины кондопожских художников: В. Панова, О. Чернышевича, Р. Малашенковой, Н. Сосновой, И. Соболевой, Д. Здорова, О. Наймович, А. Мельникова, Т. Яско. Творческие работы в разных жанрах и техниках, написаны маслом и акварелью, пастелью, графика – все это можно увидеть на стенах музея. На торжественном открытии экспозиции состоялась презентация в видео формате французского фотохудожника Ж. Азра об Успенской церкви.

Организаторы экспозиции - православный приход Храма Рождества Богородицы, благотворительный фонд "Северный духовный путь". Выставка работает до 18 марта.

Напомним, что Успенская церковь сильно пострадала в пожаре. Постепенно идет ее восстановление за счет пожертвований. В настоящий момент строители закончили возведение защитного купола. Восстановление храма займет не один год и во многом будет зависеть от наличия средств на ремонт.





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