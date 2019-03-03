Неделя Востока пройдет в Мурманске

Акция посвящена культуре Китая и Японии. Она пройдет 2-7 марта в областной научной библиотеке.



Японская литература и каллиграфия, китайская живопись, оздоровительная гимнастика "Цигун" и мн. др. станет объектом изучения гостей библиотеки. Неделя Востока - это лекции о культуре древнейших государств - Китая и Японии. Посетители смогут потренироваться в написании японских иероглифов и китайского рисунка. Также для них покажут видеолектории "Культовые анимационные фильмы", "Японцы глазами русских". Также состоятся показательные выступления школ тайцзы и цигун "Снежный дракон" с мечами и веерами.



Японская и китайская культура в последние десятилетия популярны в России благодаря японской анимации. Все больше людей стараются вникнуть и понять культуру восточных народов, которая для жителей Севера представляется чем-то недоступным и непонятным. Неделя Востока приоткроет тайны народов Востока. Учитывая налаживание отношений с Китаем и Японией, есть вероятность что повысится туристический поток из этих регионов в Россию.



