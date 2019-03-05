Фестиваль "Молодежная весна" прошел в Нарьян-Маре

Желающих принять участие в фестиваль в этом году было более 60. Лучших определили в 5 номинациях – "Хореография", "Вокал. Соло", "Театр", "Вокал. Ансамбли", "Художественное слово". Также в этом году для популяризации народного творчества учрежден спецприз "Народная культура".



"Молодежная весна" - мероприятие, которые проводилось в этом году 17-й раз. В нем участвуют творческие самодеятельные коллективы, исполнители соло из Нарьян-Мара, Неси, Тельвиски, других населенных пунктов НАО. Возраст участников – 14 - 30 лет. В каждой категории жюри определяло дипломантов, лауреатов I, II, III степени, а в номинациях "Эстрадный вокал", "Народный вокал", "Театр" лучшим вручили гран-при.



В "Художественном слове" диплом лауреата 1 степени достался А. Леус, в "Инструментальной музыке" – группе Rocket Play, в "Академическом вокале. Ансамбль" - трио "Северное сияние", гран-при "Народного вокала. Соло" среди участников 14-18 лет присудили П. Валей, 19-35 лет – Т. Выучейской.



Напомним, что "Молодежная весна" проходит с 2004 г. по несколько дней, состоит из отборочных туров, концерта, награждения.