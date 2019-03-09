"Кенозерский букет" представил картины московских художников Щербининых
На экспозиции можно окунуться в мир северных пейзажей и цветов. Здесь представлены картины художников Виктора и Марии Щербининых, которые будучи москвичами уже 30 лет приезжают в Кенозерье черпать вдохновение.
В визит-центре Кенозерского нацпарка открылась выставка, на которой живописцы представили картины, посвященные природе Кенозерья. На открытии выступали студенты музыкального колледжа Архангельска, которые помогли посетителям глубже погрузиться в атмосферу выставки.
М. Щербинина с мужем приезжает в Кенозерье с 1988 г. У пары скопилось много работ, которые достойны зрителя. Выставка посвящена населенным пунктам Телицына, Горы, Вершинино, Погост, Захарова, Зехнова, Тарасова, Семеново, Горбачиха, Ведягина, Тырышкино, Федоровская, Ряпусова, Сысова, Запростье, Роймова, Глазово, Усть-Поча, Рыжково, Качикова Горка, Минино.
Экспозиция будет работать до 6 апреля. Посетить выставку можно бесплатно. Это хорошая возможность не только местным жителям увидеть знакомые места, но и туристам наметить новые локации для посещения.
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