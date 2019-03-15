Северный культурный форум проходит в Петрозаводске

На культурный форум приехали 300 участников, среди которых представители разных регионов России, Норвегии, Финляндии.



Главная темой форума - обсуждение реализации нацпроекта "Культура".



Участники мероприятия - представители крупных библиотек России, представители Минкульта РФ, РАНХиГС, другие эксперты. Дискуссия поможет сформировать позицию региональной политики в области культуры на 6 ближайших лет. На форуме открыты несколько дискуссионных площадок, которые посвящены взаимодействию музеев, туризма, репертуарного и проектного театров, сотрудничеству образования, науки и культуры.



Также в программе форума международный библиотечный конвент на тему стратегических направлений развития библиотек в контексте достижения устойчивого развития. Библиотекарям предстоит изучить опыт работы маленьких успешных библиотек.



К форуму также приурочена выставка "Деревянное зодчество Севера", среди экспонатов которой 70 фотографий объектов уникальной архитектуры Севера, раритеты, предоставленные музеем Кижи и Национальным музеем Коми. Увидеть их могут не только участники форума.