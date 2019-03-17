Выставка открыток открылась в Мурманске

В Культурно-выставочном центре Русского музея Мурманска продолжается цикл экспозиций "Простые вещи". Сейчас там проходит выставка, посвященная редким открыткам из частной коллекции мурманчанки В. Чапенко.



Когда почта была единственной возможностью общаться в переписке с друзьями и родственниками, открытки были очень популярны. Ими поздравляли с праздниками или просто собирался наиболее яркие экземпляры. Через собрание открыток прошли многие дети, так как это было увлекательно и интересно. Коллекцию Чапенко начали собирать ее родители в послевоенной Латвии. Они специально ходили на блошиные рынки, покупали интересную мебель, предметы декора и открытки. Приехав в 1986 г. в Мурманск В. Чапенко познакомилась с коллекционерами из многих стран, начала обмениваться экземплярами. Иностранцев интересовало то, что связано с Лениным, 9 мая или 7 ноября, а ее – Пасха и Новый год.



Так удалось насобирать несколько сотен открыток, 100 из которых можно увидеть на выставке в краеведческом музее. Это открытки старинные, относящиеся к довоенному времени.



Выставку открыток открыта до 21 апреля.