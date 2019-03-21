Министр С. Емельянов провел встречу с работниками культуры Усинска
Накануне профессионального праздника сотрудников культуры в администрации Усинска состоялось совещание с церемонией вручения наград наиболее отличившимся работникам.
Министр культуры Коми С. Емельянов назвал Усинск лидером культурного развития региона, отметив, что в учреждениях города трудятся люди, болеющие душой за работу, вкладывающие силы в сохранение местного культурного наследия.
Т. Анисимова, замруководителя администрации Усинка, поблагодарила министерство культуры за поддержку, взаимопонимание, после чего о реализации проектов в 2018 г. рассказали представители библиотек и сельских домов культуры. В частности, руководитель управления культуры и нацполитики Усинска А. Науменко рассказала о перспективах и планах работы в реализации нацпроекта "Культура". Реализация проекта была бы невозможна без своевременного финансирования в необходимых объемах. Так в муниципалитете появляются новые дома культуры, новая аппаратура и мебель, библиотеки пополняются новыми книгами, проводятся культурно-массовые мероприятия.
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