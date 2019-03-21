Министр С. Емельянов провел встречу с работниками культуры Усинска

Республика Коми >> Культура >> 21.03.2019

Накануне профессионального праздника сотрудников культуры в администрации Усинска состоялось совещание с церемонией вручения наград наиболее отличившимся работникам.

Министр культуры Коми С. Емельянов назвал Усинск лидером культурного развития региона, отметив, что в учреждениях города трудятся люди, болеющие душой за работу, вкладывающие силы в сохранение местного культурного наследия.

Т. Анисимова, замруководителя администрации Усинка, поблагодарила министерство культуры за поддержку, взаимопонимание, после чего о реализации проектов в 2018 г. рассказали представители библиотек и сельских домов культуры. В частности, руководитель управления культуры и нацполитики Усинска А. Науменко рассказала о перспективах и планах работы в реализации нацпроекта "Культура". Реализация проекта была бы невозможна без своевременного финансирования в необходимых объемах. Так в муниципалитете появляются новые дома культуры, новая аппаратура и мебель, библиотеки пополняются новыми книгами, проводятся культурно-массовые мероприятия.





Рекомендуем по теме:

В Карелии прошло заседание Совета карелов, финнов, вепсов

В Усть-Куломском открылся первый автоклуб

Детским школам искусств в Коми выделят 68,3 млн руб.

Активисты ОНФ в Коми стали участниками III Культурного форума регионов "Образование и культура"

2018 г объявили в Коми Годом культуры

Северный культурный форум проходит в Петрозаводске


Начался прием заявок на субсидии общинам коренных малочисленных народов Севера в Мурманской области

Система навигации "Гонец" мешает работе мурманских промысловиков

В Сыктывкаре проводят проверку незаконно установленных рекламных конструкций

В Апатитах автоинспекторы задержали директора кировской УК

Экофорум "Чистый Север — чистая страна" завершился в Архангельске

Начальника ОМВД Онежского района обвиняют в халатности, приведшей к смерти людей

Отток населения из Карелии резко сократился
ОБЩЕСТВО     БИЗНЕС     ПОЛИТИКА     ЭКОНОМИКА     ФИНАНСЫ     МЕДИЦИНА     ПРОИСШЕСТВИЯ     ТУРИЗМ     ОБРАЗОВАНИЕ     ЭКОЛОГИЯ     ПРОМЫШЛЕННОСТЬ     КУЛЬТУРА     СПОРТ     С/Х
RSS
Заказать новости
Контакты
Разработка сайта - студия Клондайк

2018 © Архангельск Пресса. При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

Правда Северо-Запада МК в Архангельске Авангард АиФ в Архангельске Архангельск Архангельская лесная газета Архангельская субботняя газета Архангельский епархиальный вестник Бизнес-класс Бумажник Важский край Ваш личный доктор Ведомости Поморья Вельск-инфо Вельские вести Вести Архангельской области Вестник космодрома Вечерний Котлас Вечерняя Урдома Вилегодская газета Витрина 42х40 Волна Выбор народа Горожанин Голос рабочего Графоман Губернский лабиринт Двина (лит. жур.) Двиноважье Двинская правда Добрый вечер, Архангельск! Единый Мир Жизнь за всю неделю Заря Звезда Звездочка Земляки Знамя Знамя труда Известия НАО Инфопроспект Каргополье Коношские ведомости Коношский курьер Корабел Коряжемский муниципальный вестник Котласский бумажник Красноборская газета Курьер Беломорья Лесной регион Лесные новости Ломоносовец Маяк Медик Севера Мирный град МК-Север Моряк Севера Моряна Наш темп Независимый взгляд Новодвинский рабочий Нэрм Юн Онега Пинежье Плесецкие новости Полезная газета Cевера Поморский курьер Правда Севера Пульс города Российская Газета Рыбак Севера Рубежъ Север Северный комсомолец Северная корреспонденция Северная магистраль Северная широта Северный рабочий СМ. вестник Смольный Буян Троицкий проспект Трудовая Коряжма У Белого моря Устьянский край Устьянские Вести Холмогорская жизнь Частная Газета