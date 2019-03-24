В Череповце хотят отремонтировать Художественный музей

Вологодская область >> Культура >> 24.03.2019

Музей планируют отремонтировать в 2020 г.

Здание Художественного музея находится на Советском пр., 30а. Глава администрации города Е. Авдеева на встрече с городским советом ветеранов рассказала, что будут отремонтированы фасад, окна и мн. др. Она призналась, что сейчас здание музея кому-то показывать стыдно, так как место, где хранятся бесценные произведения искусства, которых нет нигде, практически разваливается. Ужас вызывают даже окна, до которых страшно дотронуться, потому что кажется, что они просто вывалятся наружу.

Помогут реставрации музея предприниматели, на плечи которых ляжет ремонт внутренних помещений музея.

Также ремонт сделают на Октябрьском мосту. В следующем году отремонтируют эстакады, в 2022- 2023 гг. - пойменную и русловую части моста, в 2024 г. - ремонт опор. Стоимость ремонта- около 775 млн руб. Для того, чтобы в городе не случился коллапс придется ввести экспресс-маршруты в Заречье, к "Северстали", установить светофоры. Но губернатор О. Кувшинникова считает, что лучше сначала построить новый мост в створе Архангельской, а потом браться за ремонт Октябрьского.





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