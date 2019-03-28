Вместо "Тотального диктанта" вологжан ждет "Тотальный театр"
В Новосибирске А. Травников на открытии Международной научно-практической конференции акции "Тотальный диктант" случайно назвал акцию "Тотальный театр". Эта ошибка имела неожиданные последствия. В итоге по случаю наступления Года театра в России организаторы акции на Вологодчине решили предложить всем театрам выступить площадкой для написания диктанта.
Идея организовать "Тотальный театр" принадлежит А. Травникову, который ранее был замгубернатора Вологодской области, мэром Вологды, а теперь является губернатором Новосибирской области.
Первым присоединиться к инициативе решил вологодский театр кукол "Теремок", который станет самой большой в городе театральной площадкой для написания диктанта, приняв 140 участников. Для них текст диктанта прочтет артист театра В. Овсянников. Далее идею подхватили Дом актера и Камерный Драматический театр. Сейчас там выбирают тех, кому доверят право читать диктант.
13 апреля в Вологде напишут "Тотальный диктант" седьмой раз. Автором текста стал П. Басинский. 3 апреля откроется регистрация на площадки.
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