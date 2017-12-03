Славянская фольклорная ассамблея начала работу в Ненецком округе

Этнокультурный центр округа проводит цикл мероприятий, пропагандирующих сохранение фольклорного наследия НАО.



В рамках Славянской фольклорной ассамблеи в Детской школы искусств прошла лекция-концерт "Музыкальная археология Великого Новгорода" от ансамбля "Гудцы". В Этнокультурном центре состоялась творческая встреча с И. Чуркиным, руководителем московского фолк ансамбля "Невага".



Также запланирована "Вечера" с вологодским ансамблем "Покров" в Тельвисочном социально-культурном центре и концерт фолк ансамбля "Поверье" на территории воинской части.



Также жители Нарьян-Мара приглашаются на мастер-классы по изготовлению игрушек из дерева, традиционных пасхальных кукол в мастерской "Мел манзарана". Центр декоративно-прикладного творчества проведет уроки по изготовлению броши из войлока, искусства традиционной славянской вышивки. В библиотеке пос. Лесозавод состоится театральное представление "Ларец мудрых сказок".



Завтра, в последний день ассамблеи, в ДК "Арктика" пройдет съезжий праздник "Печорская гостьба". Помимо фольклорных коллективов Ненецкого округа в нем будут участвовать артисты из Череповца, Великого Новгорода, Москвы и Вологды.