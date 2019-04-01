"Космический полет" состоялся в Историко-краеведческом музее Печенгского района

Мурманская область >> Культура >> 01.04.2019

Полет организован в рамках программы "Вместе с бабушкой вдвоем весело в музей идем". Экспозиция музея рассказывала о первом космонавте Земли Ю. Гагарине.

Методист музея А. Чурлик познакомила собравшихся с биографией первого космонавта, заострив внимание на том, что когда Ю. Гагарин в 50-х годах служил в Печенгском районе рядом с Никелем, он находился в авиаполку пос. Корзуново. Детям также рассказали о 3-мерной модели Земли, планетах солнечной системы, дали подержать космический ключ. После этого всех одели в скафандры, разместили на корабле "Восток-1", завели ракету и отправили покорять космос.

Во время путешествия по 108-минутному "гагаринскому маршруту" никельским дошкольникам рассказали много нового о Вселенной, о космонавте Ю. Гагарине и накормили космическим обедом в невесомости.

Завтра в Никеле откроется передвижная выставка фондов Мурманского краеведческого музея "Ю. Гагарин в Мурманске". Экспозиция состоит из фотографий, посвященных визиту Гагарина в регион. Для детей до 16 лет вход бесплатный.





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