На культурные проекты за прошлый год в Коми потратили 22,1 млн руб. из федерального бюджета
Минкультуры Коми в этом году привлекло федеральных субсидий в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Но республиканская комиссия все равно ищет муниципалитеты, которые нуждаются в федеральных деньгах, а самые проблемные учреждения культуры почему-то не дают заявки. Этот вопрос обсуждался в Ухте на итоговой коллегии министерства.
В 2016 г. на культурные проекты в Коми потратили 22,1 млн руб. из федерального бюджета. 14,4 млн руб. поступили из министерства, 7,7 млн руб. привлечены учреждениями культуры. В 2017 г. объем привлеченных средств ставил 36,8 млн руб. из федеральной казны.
Коми впервые дали субсидии на материально-техническую базу муниципальных культурных и досуговых учреждений в городах с менее 30 тыс. жителей. Республика будет принимать участие в программе ближайшие 3 года.
Сейчас проводится работа над тем, чтобы со следующего года у регионов появилась возможность за счет этих денег финансировать ремонт учреждений культуры. Министерство отклонило более 50% заявок от муниципалитетов, так как в них предусмотрены конкретные капработы, что запрещено нормой на уровне федерации.
Многие проблемные учреждения культуры до сих пор не обозначили свои проблемы и не прислали в министерство заявки на их решение. Если они и дальше будут тянуть, то поддержи не получат не сейчас, не в будущем, а требовать от них результатов работы будут на том же уровне, что и у остальных.
Практически все средства из федеральной казны, которые Коми получит в 2017 г., предназначены для муниципалитетов на весьма жестких условиях. Получатель денег должен показать рост посещаемости, рост численности клубных формирований, увеличение абонентов библиотек и количество посетителей. В цифрах эти показатели будут зафиксированы в договорах, над которыми министерство уже работает.
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