Писатель-сатирик В. Шендерович выступил в Поморской филармонии

В камерном зале филармонии Архангельска выступил сатирик Виктор Шендерович. На литературный вечер пришел полный зал. Шендерович начал концерт с рассказов о выступлениях за границей, где многие бывшие соотечественники интересуются, когда сатирик начнет рассказывать о Путине.



Первое отделение концерта состояло из иронической прозы, драматургии, рассказов из биографии писателя. Так сатирик упомянул о литературном дебюте в 1983 г. с рассказом "Крыса", который побоялись печатать.



Второе отделение концерта В. Шендерович озвучивал зарисовки из своих записных книжек, что напоминало тему "умом Россию не понять".



Напомним, что В. Шендерович пишет книги уже 30 лет. Он создал альбом эссе, отметил там людей, повлиявших на его жизнь и творчество особенно сильно. Туда попали поэт А. Пушкин, The Beatles, запрещенные в СССР, интеллигент З. Гердт, научивший Шендеровича правильно подавать пальто даме.



В конце вечера В. Шендерович активно общался со зрителями, фотографировался с ними и раздавал автографы.