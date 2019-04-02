Д. Мацуев приедет с концертом в Архангельск

В мае в архангельском драмтеатре пройдет концерт известного российского пианиста Д. Мацуева, чьи поклонники давно ждут возможности насладиться виртуозной игрой талантливого пианиста.



На сольнике пианист-виртуоз сыграет на рояле Steinway & Sons, подаренном архангельскому театру Благотворительным фондом В. Гергиева. В концерте прозвучат произведения Л. Бетховена и П. Чайковского.



За 20 лет творчества это первый концерт Д. Мацуева в Архангельске, поэтому ожидается аншлаг. После того, как Мацуев стал победителем конкурса П. Чайковского, концерты в городе он не давал. Сейчас удалось пригласить пианиста, благодаря постоянному общению с его представителями, о чем рассказал С. Самодов, директор архангельского театра драмы.



В планы драмтеатра также входит организация концерта оркестра "Виртуозы Москвы" под руководством В. Спивакова, который намечен на 22 января 2020 г. Билеты на этот концерт уже есть в продаже.



Руководство архангельского драмтеатра ждет результатов федеральной программы "Большие гастроли", и собирается пригласить в ее рамках Театра им. Ленсовета.