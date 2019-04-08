Выставка "15 миль света. Маяки. Знаки. Люди" открылась в Архангельске
Выставка рассказывает об истории и состоянии маяков в Белом море. Она проходит в Северном морском музее и будет открыта до сентября. Директор музея Е. Тенетов рассказал, что впервые для экспозиции оцифрованы в 3D изображения самых интересных беломорских маяков.
На выставке представлены маяки начала XIX в., современные модели. Всего их в Белом море 32, 12 из которых оцифрованы и вынесены в мультимедийную зону.
Напомним, что первые маяки в Белом море появились в 1760 г. Первый был построен англичанами в Онежском заливе. Началом маячного дела считается строительство Мудьюгского маяка в месте впадения в Белое море Северной Двины. Это первый каменный маяк. На выставке макет Белой башни маяка представлен в экспозиции в разрезе.
На выставке представлены несколько зон, одна из которых - комната смотрителя маяка. Здесь собраны оригинальные предметы реальных маяков, в том числе маячные часы, которые запускают огонь.
Одна зона отведена династиям беломорских маятников - Башмаковым и Ратмановым. П. Башмаков написал работу "Маячное дело", "Исследование Новой Земли". Здесь представлены погоны подпоручика, документы, письменный прибор.
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