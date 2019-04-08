В бухте Тихая откроют Арктический музейно-выставочный центр

Объект будет самым северным в мире музеем. Его презентуют на V Международном Арктическом форуме, который на днях стартует в городе.



Музей начнет работу на острове Гукера в бухте Тихая (архипелаг Земля Франца-Иосифа). Объект разместят на полярной станции в авиационном ангаре, построенном в 30-е годы прошлого века. Тогда бухта была главным форпостом СССР в Арктике. С 2011 г. она стала национальным парком "Русская Арктика", а сейчас здесь полным ходом развивают высокоширотный туризм. В 2018 г. здесь побывали лайнеры с туристами из 41 государства.



В музее покажут предметы быта полярников, фотографии, документы, другие свидетельства эпохи освоения региона.



Идея открытия музея принадлежит областному отделению РВИО Санкт-Петербурга и Ленобласти. Его представят 9-10 апреля в Архангельске.

2019 г. объявлен годом бухты Тихая по случаю 90-летия полярной станции.



Напомним, что сейчас в музее "Гостиный двор" в Архангельске работает выставка "Семеро смелых. Бухта Тихая. 1929-2019", приуроченная к 90-летию станции.