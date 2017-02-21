"Русский Север" представили в Тотьме участники фестиваля снежных скульптур

В Тотьме прошел III фестиваль-конкурс снежных скульптур "Снежная фантазия". В нем приняли участие около 20 команд организаций и предприятий Тотемского района, органов самоуправления, школьников. Темой фестиваля был "Русский Север". Скульптуры должны были отражать природу Вологодчины, памятники Русского Севера и известных людей или литературных героев.



Организаторы мероприятия: администрация Тотемского района и Тотьмы, молодежный центр "Тотьма".



Под размещение работ выделили сквер Мореходов и часть парка им. Ленина.



3,5 часа участники создавали из снега произведения искусства. Местный хлебокомбинат представил русскую печь с дровами, ухватом, горшочком и караваем. Молодежный парламент посвятил работу процессу получения соляного рассола. Совет ветеранов сделал композицию "Увезу тебя я в Тотьму" с санями и северным оленем. Детский сад "Кораблик" соорудил Деда Мороза в собачьей упряжке из маламутов.



Произвели впечатление и другие работы: "Посидим-поокаем", "Три медведя", "Девушка с прялкой", "Русские валенки", "Дары Русского Севера", "Тотемский храм". А. Ченега, начальник отдела туризма администрации района, рассказал, что таких ярких композиций никто увидеть не ожидал. Оказалось, что на каждом предприятии есть креативные люди, хотя их основные профессии далеки от творчества.



Скульптуры делали по музыку, которая звучала на площади весь день. После окончания работы жюри, которое возглавил глава района С. Селянин, оценило лучшие, но не назвало имена победителей "Снежной фантазии". Они станут известны только 26 февраля, когда в городе будут проходить празднования Масленицы, а дополнительные специальные призы победители получат от отделения партии "Единая Россия" и Тотемского музейного объединения.



