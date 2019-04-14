Выставка кукол и необычных музыкальных инструментов открылась в Архангельске

Архангельская область >> Культура >> 14.04.2019

В Гостиных дворах открылась выставка кукол под странные музыкальные звуки. На небольшом столе здесь можно увидеть необычные музыкальные инструменты.

Из Москвы привезли коллекцию музыкальных инструментов из разных стран, которые делаются мастерами. Это африканская калимба, которая в оригинале делается из тыквы, а по звучанию похожа на шарманку, варган – самозвучащий язычковый музыкальный инструмент, распространенный у северных народов (чукчей, якутов, эскимосов, коряков), а также у венгров и норвежцев.

Также на выставке есть поющие чаши - разновидность колокола, который не подвешивается, а крепится на ручке. Это древний музыкальный инструмент, используемый в Азии, где развит буддизм. Есть на выставке и представители Индии - караталы - 2 бубенчика на рукоятке, использующиеся в индийских танцах, религиозных ритуалах.

Керамические свистульки представлены особенно широко. По большей части это свистульки красного и черного цвета из обожженной и закопченной в опилках глиной. Эти музыкальные инструменты не только играют, но и пахнут копченым.





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