Фестиваль уличных театров в Архангельске под угрозой срыва?

В СМИ стала появляться информация о том, что в этом году традиционный Фестиваль уличных театров может не состояться. Такие слухи ходили и в прошлом году, но после череды скандалов мероприятие все же состоялось и стало одним из самых ярких воспоминаний о лете.

Худрук Молодежного театра В. Панов и организатор фестиваля уличных театров решил дать пояснения и навсегда закрыть вопрос о проведении фестиваля. Он завил, что фестивалю – быть!



Сейчас в городе проходит международный фестиваль "Транзит", объединяющий 3 крупных события – Фестиваль уличных театров, "Европейскую весну" и "Пасхальный фестиваль". В рамках "Европейской весны" петербургский "Театро ди Капуа" представил многокомпонентную постановку "Жизнь за Царя".



Худрук Архангельского молодежного театра В. Панов рассказал, что встретился с И. Орловым, губернатором Поморья, и обсудил юбилейный фестиваль. В этом году он станет главным культурным событием лета и пройдет с размахом.



Летом на фестиваль приедут лучшие коллективы за историю его существования. По традиции, сложившейся недавно, фестиваль не совпадет с Днем города, поскольку это самостоятельное событие и из-за разногласий В. Панова с руководством горадминистрации.